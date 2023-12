Vooral onbegrip in Zuid na keuze locatie EC: "Halsema verplaatst het probleem"

Van een 'impuls voor de plaatselijke economie' tot 'nog meer prettoerisme in Zuid', de reacties van de mensen die AT5 spreekt nu duidelijk is dat het erotisch centrum aan de Europaboulevard in Zuid moet komen zijn verschillend, maar overwegend negatief.

"Ik vind het totaal niet kunnen", zegt één van de voorbijgangers die op het nieuws wil reageren. "Er is een school hier waar kinderen studeren, dan kun je toch niet zoiets plaatsen?"

Niet iedereen is pessimistisch over het vooruitzicht: "Waarom niet? Goed voor de economie, het toerisme", zegt een man.

'Prettoeristen'

Maar de verwachte toename van het toerisme is voor een ander juist een reden om tegen de komst van het erotisch centrum te zijn. "Nog meer prettoeristen die we niet willen hebben naar de stad toetrekken is voor niemand van belang", zegt Cynthia Cournuejouls, die zich al maandenlang inzette tegen de komst van het centrum in zuid.

"Ze is het probleem aan het verschuiven", zegt een derde bewoner uit het stadsdeel. "Je kunt ook al niet meer blowen in de binnenstad, al het toerisme gaat nu hier naartoe komen. Dit is nu nog een degelijke buurt."