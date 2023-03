Sekswerkers in protest tegenover Halsema: "Ons verhuizen is geen oplossing"

De vergadering werd vanwege de komst van de sekswerkers geschorst en Halsema kwam naar buiten. "We willen niet verplaatst worden", zei een van de sekswerkers. "Niet naar een erotisch centrum en niet ergens anders heen. We willen iets doen aan de problemen in het gebied. Doe iets de drugsdealers en het onrespectvolle gedrag. Ons verhuizen is geen oplossing."

Halsema antwoordde haar dat ze op de hoogte is van de zorgen van de groep sekswerkers en dat er een afspraak staat om met hen te praten. Ze zei ook dat de sekswerkers niet het probleem waren.

Extinction Rebellion

Het bezoek van de sekswerkers aan de Stopera is overigens gelijktijdig met een protestactie van Extinction Rebellion in de Stopera. Zo'n 30 actievoerders zitten sinds vanochtend in de hal bij de ingang van het gebouw. Ze eisen dat Amsterdam per direct stopt met het kolentransport in de haven.

