Pand aan Prinsengracht gekraakt, krakers hangen met fakkels uit het raam

Een pand aan de Prinsengracht, ter hoogte van Amstelveld, is deze middag door een groep gekraakt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de politie een onderzoek instelt en kan nog niet vertellen wie de krakers zijn en of ze het pand uit moeten. "We gaan kijken of we in overleg kunnen met de krakers en op basis daarvan kijken we wat de vervolgstappen zijn."