Palmgracht

Na ruim 9 jaar bij AT5 en 227 afleveringen Straten van Amsterdam, gaat Cecile AT5 verlaten. “Aan de Canta”, want vandaag de eerste helft van een tweedelige afscheidsspecial.

Cecile heeft haar voorliefde voor Canta’s, en met name de Amsterdammers die erin zitten, nooit onder stoelen of banken gestoken. De bestuurders lijken altijd nét wat gezelliger dan de rest van de weggebruikers, wat reden geeft voor een goed gesprek. Neem bijvoorbeeld Margriet, die samen met haar hondje én Winnie de Pooh rondrijdt in haar knalrode Canta. Een aantal jaar geleden, verhief ze het Cantarijden zelfs tot een kunstvorm.



We komen Joost tegen. Hij is een man met een missie: hij wil alle 1100 gevelstenen die Amsterdam rijk is, vastleggen op de gevoelige plaat. Hij deelt de foto’s en de bijbehorende historische verhalen op zijn instagramaccount.

Audrey uit de Spaarndammerbuurt gaat met haar Canta op vakantie. We krijgen een letterlijk warme ontvangst in de sauna bij haar in de tuin en ze neemt ons mee in haar huis en haar wilde verleden.