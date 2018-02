Vermoedelijke kopstukken 'mocromaffia' blijven vast

Omar L., Hicham M., Daniel M., Don Victor M. en Mohammed H. blijven voorlopig vast. Dat bepaalde de rechtbank maandag. De vijf staan onder meer terecht voor twee afrekeningen in het criminele circuit.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn dit leden van de 'mocromaffia', en zijn ze betrokken bij de moord op Eaneas Lomp en de moord op Chahid Ykhlaf.

Stefan Eggermont kwam ook om in een vete tussen de criminelen, waarschijnlijk werd hij per ongeluk doodgeschoten, en was Omar L. het werkelijke doelwit van een liquidatie. Het OM vermoedt dat Eanaes Lomp de dood van Eggermont weer op zijn geweten heeft.

Inhoudelijke zitting

Op 10 april staat weer een zitting gepland in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hoewel die nog niet inhoudelijk wordt, moet het onderzoek dan zijn afgerond. Wanneer de inhoudelijke zitting begint, wordt nog bekend gemaakt.