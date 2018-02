Afval Energie Bedrijf (AEB) onder verscherpt toezicht wegens zorgen om veiligheid

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst maakt zich zorgen over de veiligheidssituatie bij de afvalverwerker. Vorig jaar brak er maar liefst vijf keer brand uit bij AEB.

Dat meldt waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vandaag in een brief aan de gemeenteraad. De Omgevingsdienst ziet een verhoogd risico op een incident. Mogelijke oorzaken zijn het ontbreken van een goed onderhoudsregime en het niet beschikken over de benodigde technische kennis binnen de organisatie.

Ook de kwaliteit van het onderzoek naar oorzaken van 'ongewone incidenten' en het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen zijn als onvoldoende beoordeeld. In 2017 brak er tot vijf keer toe brand uit. Ook werd er afgelopen oktober asbest bij het bedrijf gevonden, maar dat heeft volgens AEB niets te maken met de ondertoezichtstelling.

Verbeterprogramma

AEB benadrukt na vragen van de gemeente dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. De afvalverwerker zegt zich in de zorgen van de inspectiedienst te herkennen. Een verbeterprogramma dat de veiligheid moet verbeteren wordt door AEB versneld ingevoerd. Het verscherpte toezicht houdt in dat de Omgevingsdienst vaker en intensiever gaat controleren.

De gemeente heeft er bij AEB op aangedrongen om de veiligheid op korte termijn te verbeteren. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft toegezegd uiterlijk 7 maart met een plan van aanpak te komen. De gemeente is klant en aandeelhouder van AEB en houdt daarom een vinger aan de pols totdat de verbeteringen zijn doorgevoerd.