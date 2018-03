Djordy Latumahina geëerd met dance-evenement in Paradiso

Vrienden van Djordy Latumahina hebben een dance-avond georganiseerd om de dj een laatste eerbetoon te geven. Hij werd bij vergissing neergeschoten in een parkeergarage in 2016.

'Na alle commotie rondom dit trieste gebeuren is het nu tijd om Djordy zijn leven te vieren en wel met de community die hij zelf gevormd heeft', stellen de organisatoren volgens Het Parool. Ze maken de line-up van het evenement op een later tijdstip bekend.

Lees ook: Doodgeschoten Latumahina (31) was actief in reclamewereld en uitgaansscene

De 31-jarige dj, programmeur en organisator was zelf een bekende in het uitgaansleven. Zo was hij onder meer betrokken bij het bedrijf Concept385, waarvoor hij feestconcepten ontwikkelde. Bovendien was Latumahina actief bij club Bitterzoet als programmeur en stond hij als DJ $OLO ook zelf regelmatig achter de draaitafel.

Lees ook: Straffen van 25 tot 30 jaar cel geëist voor moord Djordy Latumahina

Op 8 oktober 2016 werd de dj neergeschoten in de garage onder het appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Zijn vriendin raakte door de schietpartij zwaargewond. Tegen de vermoedelijke daders zijn straffen van 25 tot 30 jaar geëist.