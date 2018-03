Terwijl Amsterdam steeds strenger wordt voor Airbnb, doet Berlijn juist water bij de wijn

Waar de regels voor het verhuren van woningen via Airbnb en soortgelijke platformen in Amsterdam steeds strenger worden, laat Berlijn de teugels de laatste tijd juist meer vieren. Het is vechten tegen de bierkaai, zo realiseert het stadsbestuur zich. En als het tot een rechtszaak komt, trekt de verhuurder niet zelden aan het langste eind.

Net als Amsterdam kampt de Duitse hoofdstad met een groot woningtekort. En omdat de de stad de woningvoorraad als publiek goed ziet, moesten er strenge regels komen om de vakantieverhuur aan banden te leggen.

De stad greep daarom in 2016 rigoureus in. De verhuur van woningen via platforms als Airbnb werd vrijwel geheel uitgebannen. Alleen wie een overbodige kamer wilde verhuren of één van de weinige door de overheid verstrekte licenties had gekregen, kreeg nog groen licht.

Had dit dan te weinig effect? Ja en nee, schrijft de Washington Post vandaag. Ondanks de strengere regels lag het aantal boekingen in 2016 68 procent hoger dan in 2015, toen de strenge regels nog niet golden. Ter vergelijking: Airbnb in Amsterdam noteerde in 2017 een groei van 125 procent vergeleken bij het jaar ervoor.

'Afschrikwekkend effect'

'Je kunt niet bewijzen dat de tragere groei het gevolg was van de strengere regels', zegt directeur van de Haagse Hotelschool Jeroen Oskam tegen de krant. 'Maar het zou een afschrikkend effect hebben kunnen gehad op nieuwkomers op de markt.'

Causaal verband of niet, de cijfers lijken geen reden om de strengere regels (gedeeltelijk) ongedaan te maken. Dat Berlijn dat nu toch doet, is het gevolg van jurisprudentie. Eerder deze maand oordeelde de rechter dat Airbnb Duitsland niet verplicht is om geanonimiseerde data over verhuurders met het stadsbestuur te delen.

Als Berlijn toch een poging wil wagen de gegevens te bemachtigen, moet de stad zich tot het Airbnb-hoofdkantoor in Dublin wenden, zo vonniste de rechter. Ook in eerdere vonnissen valt het dubbeltje vaak de kant van de verhuurders op, zeker als het om de verhuur van een tweede woning gaat.

'Druppel op gloeiende plaat'

Bovendien is het nog de vraag of het verbannen van Airbnb het woningtekort zal verkleinen, betoogt huizenmarktonderzoeker Braun. 'Het is een druppel op een gloeiende plaat. Om het woningtekort op te lossen, moet Berlijn ieder jaar 25.000 nieuwe woningen bouwen. Nu bouwen ze slechts de helft daarvan, en ze lopen al 15 jaar achter.'

Onderzoeker Arun Sundaranjan van de universiteit van New York gaat nog een stap verder. Volgens hem zorgt het stimuleren van Airbnb er juist voor dat ook de minder aantrekkelijke buitenwijken worden ontdekt door toeristen die vervolgens daar een deel van hun geld uitgeven.

Hij adviseert stadsbesturen om hun drang naar regulering te laten varen. "Steden moeten hun droom om deze platformen te reguleren laten varen, want dat is niet langer de wereld waarin we leven."

Niet zo streng als in Berlijn

Hoewel de regels hier nooit zo streng zijn geweest als in Berlijn, is vakantieverhuur in Amsterdam de afgelopen jaren mede door de inzet van wethouder Ivens (SP) steeds verder ingeperkt. Zo mogen woningen niet langer dan zestig dagen per jaar worden verhuurd en zijn verhuurders verplicht om te melden dat ze een woning verhuren.

Vooralsnog lijkt de Amsterdamse aanpak wel meer effect te sorteren dan de Berlijnse maatregelen: hoewel het aantal boekingen via Airbnb in 2017 ruim 20 procent lager lag dan in 2016, daalde het aantal aangeboden appartementen op het platform tussen januari en juni vorig jaar met zo'n 9 procent naar ruim 13.500.