Buitenlandse media schrijven over doodsbedreigingen brandweercommandant Schaap

De doodsbedreigingen aan het adres van brandweercommandant Leen Schaap zijn niet alleen nieuws in Nederland. Inmiddels hebben meerdere buitenlandse media geschreven over Schaap en de Amsterdamse brandweer.

Het Amerikaanse Washington Post kopt met 'De brandweercommandant van Amsterdam pakte 'de witte mannen-cultuur' aan. Zijn medewerkers probeerden hem te laten vermoorden'. In het artikel wordt verteld over de aanstelling van Schaap door voormalig burgemeester Van der Laan en zijn opdracht om een einde te maken aan racisme en vrouwonvriendelijkheid binnen de Amsterdamse brandweer.

Lees ook: 'Schaap trekt extraatjes gepensioneerde brandweermannen in na kritiek'

Inzamelingsactie voor moord

Ook de Britse BBC schrijft over de 'witte mannen-cultuur' van de brandweer en de doodsbedreigingen vanuit het corps zelf aan het adres van Schaap. 'Geld werd ingezameld om hem omver te laten rijden met een auto. Een andere bedreiging kwam van een motorbende.' Tot slot heeft ook The Telegraph over de bedreigingen geschreven.

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap: 'Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen'

Gisteren werd bekend dat Schaap zeker twee doodsbedreigingen heeft ontvangen vanuit zijn eigen personeel. Hij heeft in februari en maart aangifte gedaan van de bedreigingen. Burgemeester Halsema noemde de doodbedreigingen gisteren 'onacceptabel'. Zij heeft aangegeven het brandweerdossier met voorrang te gaan behandelen