Debat over anti-radicaliseringsbeleid geschrapt tot na zomerreces

Het geplande raadsdebat over het anti-radicaliseringsbeleid van de stad is van de agenda geschrapt. Tot grote woede van FvD-fractievoorzitter Annabel Nanninga: 'Bizar! Moet na de zomer (...) We "mogen" mondelinge vragen stellen.'

Volgens Nanninga is het van belang om zo snel mogelijk met de burgemeester Femke Helsema in gesprek te gaan over het radicaliseringsbeleid. De partij zou naast de aanhoudingen van twee Amsterdammers van 15 en 27 jaar 'alarmerende signalen' hebben ontvangen 'over radicaliserende jongeren in het jeugdwerk in de stad'.

Lees ook: Halsema direct in conclaaf over radicaliseringsbeleid: Wat moet Amsterdam doen?

Daarnaast vindt er op aansturen van oud-burgemeester Jozias van Aartsen een grote reorganisatie plaats in het radicaliseringsbeleid, nog een reden om het hier zo snel mogelijk over te hebben. Althans dat dacht de FvD. Er is nu besloten om het dossier pas na het zomerreces aan te snijden, nu is er alleen de mogelijkheid vragen te stellen.

'Over jonge tieners die onder onze ogen radicaliseren, ons door de vingers glippen. met zes weken reces voor de boeg komt daar dus vandaag geen debat over', twittert Nanninga. 'De coalitie en de VVD willen dit onderwerp samen met radicaliseringsdebacle agenderen in september. Amsterdammers zijn ongerust en willen nu weten van de raad en de burgemeester hoe we deze zomer door kunnen.'

Lees ook: Saadia ait-Taleb in tranen tijdens rechtszaak: 'Het is enorm opgeblazen'