EasyJet: 'Schiphol moet stil en milieubewust vliegen meer belonen'

Luchtvaartmaatschappij EasyJet vindt dat Schiphol meer moet doen om stil en milieubewust vliegen te stimuleren.

De luchthaventarieven worden vanaf april 2019 verhoogd voor lawaaiige en vieze vliegtuigen en verlaagd voor schone en stille vliegtuigen. Een goed begin, maar nog niet voldoende, meent de BeNeLux-directeur van Easyjet William Vet in Trouw.



'Het deel van de luchthavengelden dat wordt bepaald door het vliegtuigtype is slechts twintig procent van het totaal. De overige tachtig procent zijn passagierstarieven. Daardoor is de beloning voor het inzetten van stillere en schonere vliegtuigen niet al te groot', aldus Vet. Hij ziet liever dat dit percentage stijgt naar veertig procent.



Dat EasyJet zelf relatief nieuwe en daarmee schonere vliegtuigen bezit, is niet de voornaamste reden van deze wens, zegt Vet. 'Duurzaamheid is belangrijk. Dit is niet een discussie die overwaait.'

De maatschappij doet zelf dan ook onderzoek naar elektrisch vliegen in te toekomst, iets dat helaas nog ver weg lijkt. 'Natuurlijk gaat dat nog wel lang duren, maar wij zetten wel een stip op de horizon', aldus Vet.