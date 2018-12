Het wordt de week van...

Wat wordt deze week nieuws? Om de week goed af te trappen, zet AT5 alvast wat zaken op een rij.

Rechtszaak steekpartij op CS begint

Jawed S. komt dinsdag voor het eerst voor de rechter. De 19-jarige Afghaanse verdachte, die een Duitse verblijfsvergunning heeft, stak op 31 augustus rond het middaguur twee Amerikaanse toeristen neer op het Centraal Station. Hij werd daarna door de politie neergeschoten. Urenlang was het station afgesloten en het treinverkeer ontregeld. De man had een terroristisch motief.

Wordt Ajax eerste of tweede?

Een belangrijke week is het ook voor Ajax. Woensdagavond spelen ze een thuiswedstrijd tegen Bayern München in de Champions League. Winnen betekent eerste worden in de poule en dát betekent een gunstigere lotingskans voor de achtste finale. Als Ajax verliest of gelijkspeelt, worden ze tweede in de poule.

Maatregelen tegen drukte op de Wallen

Dinsdagavond presenteert burgemeester Femke Halsema een pakket aan maatregelen om de overlast in het Wallengebied aan te pakken. Op het Oudekerksplein praat ze de bewoners en ondernemers bij.

Een eerder aangekondigde maatregel, de zogenoemde dweilpauzes op de Wallen, waren geen succes. Die ging namelijk niet door.

Bakkie troost in de Oostlijn

Woensdag is een feestelijke dag voor de Oostlijn. Na tweeëneenhalf jaar aan werkzaamheden zijn alle zestien station opgeknapt en open. Tussen 10.00 en 18.00 uur kun je terecht om een balletje te trappen, te dansen op muziek van bands uit Zuidoost en voor een 'bakkie troost'.

Straf voor Ajax-supporters

Op donderdag gaat er nog wat spelen over die vorige Champions League wedstrijd, in Griekenland. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen AEK Athene braken er rellen uit in het stadion tussen de supporters van AEK en de supporters van Ajax.

De zaak wordt donderdag behandeld door de tuchtcommissie van de UEFA. Ajax heeft eerder een voorwaardelijke straf van de UEFA gekregen voor andere incidenten. Als de UEFA vindt dat de supporters zich nu weer hebben misdragen, dan volgt er een Europese uitwedstrijd zonder publiek. Dat zou dan mogelijk dus de uitwedstrijd kunnen zijn in de achtste finale van de Champions League.

Kijk hier de beelden terug waar de Ajax-supporters bekogeld worden met vuurwerk.

Ontknoping voor kip Jip

Was de ontvoering van kip Jip nou diefstal of een heldendaad? We zullen het donderdag horen. Dan doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

De kip werd in 2016 ingezet voor een project van theaterstudent Rick Busscher. Daarbij liet hij studiegenoten stemmen over of Kip Jip wel of niet geslacht zou moeten worden. Met zijn project wilde Busscher bewustwording creëren over het eten van vlees. Dierenactiviste Sandra van de Werd ontvoerde de kip.

Staatsliedenbuurt

Vrijdag zal het Openbaar Ministerie met de strafeisen komen in de Staatsliedenbuurt-zaak. Daarbij werden in 2012 de 21-jarige Saïd el Yazidi en de 28-jarige Youssef Lkhorf geliquideerd. De daders schoten daarna op hun vlucht voor de politie ook op twee motoragenten, die aan de dood ontsnapten.

De schietpartij zorgde destijds voor veel opschudding, vooral omdat hij ongekend gewelddadig was. Kogelgaten werden teruggevonden in huizen, auto’s en zelfs in een kinderkamer. Volgens de politie was het een wonder dat er geen onschuldige slachtoffers vielen.

De rechtbank veroordeelde Adil A. en Anouar B. op 1 mei 2015 tot levenslang. Even kwijt wie ook alweer wie was in deze zaak? Hier lees je een overzicht.