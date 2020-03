Meer Amsterdammers lijken zich aan coronaregels te houden

Het lijkt erop dat er in de stad dit weekend, ondanks het mooie weer, meer rekening wordt gehouden met de maatregelen die bedoeld zijn om het coronavirus tegen te gaan. Alleen op plein '40-'45 in Nieuw-West was het nog redelijk druk en leek niet iedereen genoeg afstand te houden.

Vorig weekend ontstond er veel verontwaardiging over het aantal mensen in het Amsterdamse Bos, Vondelpark en op de markten. AT5 maakte vandaag een ronde door de stad, op veel plekken lijkt het nu rustiger en lijkt er zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te worden gehouden. Op de markten staan nu alleen kramen met eten en drinken. Met bordjes vragen de ondernemers hun klanten om afstand te houden en liever niet te blijven staan. Zoals te zien is op de Albert Cuyp.

Bordjes bij kramen op Albert Cuypmarkt

Bordjes bij kramen op Albert Cuypmarkt

In het Vondelpark, waar eerder al borden zijn geplaatst met de oproep om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, was het aan het begin van de middag duidelijk rustiger dan op eerdere dagen.

Minder druk in Vondelpark

Minder druk in Vondelpark

Op Plein '40-'45 werd niet overal anderhalve meter afstand gehouden. 'Ik voel me niet fijn om hier boodschappen te doen, maar moet wel want ik woon hier', laat één van de bezoekers weten. Burgemeester Halsema zei gisteren al dat het plein door de gemeente extra in de gaten wordt gehouden. 'Ik krijg elke dag verslagen uit de stadsdelen, en behalve dat we nu een aantal algemene maatregelen hebben, gaan we elke dag na of er extra maatregelen nodig zijn op pleinen of markten.' In het uiterste geval kunnen dit soort plekken gesloten worden door de gemeente.

Niet overal genoeg afstand op Plein '40-'45

Niet overal genoeg afstand op Plein '40-'45

Veel Amsterdammers gaan, vanwege het thuiswerken of verveling, klussen in huis. AT5 meldde eerder al dat kluswinkels het aantal klanten zagen stijgen. Vandaag betekende dat ook dat niet iedereen meteen naar binnen mocht, zoals ook bij de Gamma aan de Aletta Jacobslaan in Slotervaart.

Soortgelijke rijen, waarbij anderhalve meter afstand tussen elkaar werd gehouden, waren ook te zien voor sommige supermarkten in de stad. Eerder deze week is namelijk besloten dat er maximaal één klant per tien vierkante meter toegelaten

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Premier Rutte liet afgelopen vrijdag weten dat hij hoopte dat Nederlanders dit weekend, ondanks het mooie weer, zoveel mogelijk binnen zouden blijven. Het coronavirus zou zich daardoor minder snel kunnen verpreiden.