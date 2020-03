De steunmaatregelen voor huurders en huiseigenaren op een rij

Woningcorporaties gaan voor maatwerk

De Amsterdamse federatie van woningcorporaties (AFWC) heeft de afgelopen week besloten om in te zetten op maatwerk. Op de site van de AFWC worden huurders met financiële problemen opgeroepen om contact op te nemen met hun woningcorporatie om per situatie te bekijken of er een betalingsregeling mogelijk is.



Voorwaarde is wel dat de huurder bereid is om hulp te accepteren van maatschappelijk dienstverleners. De corporaties verwachten dat de maatregelen van het kabinet ‘in combinatie met het maatwerk dat corporaties de komende maanden gaan leveren, voldoende zijn om gedupeerde huurders te helpen.’

'Een sympathiek gebaar' noemt Gert Jan Bakker van stichting !woon de aankondiging van Amsterdamse woningcorporaties om per huurder te kijken of ze een steunmaatregel kunnen toepassen. Maar het is afwachten hoe het wettelijk geregeld gaat worden. Dat er geen huisuitzettingen zijn vindt hij logisch, daar voegt hij aan toe: ‘Je wordt normaliter ook niet morgen op straat gezet als je vandaag de huur niet betaalt. Die procedure gaat via de rechtbank en duurt doorgaans twee of drie maanden.’