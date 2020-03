Coronatent bij OLVG in gebruik: 'Snelle manier om tot diagnose te komen'

Bij het OLVG West is de Corona Screening Unit (CSU), die daar afgelopen week is gebouwd, in gebruik genomen. In de tent naast het ziekenhuis wordt iedereen die coronaklachten heeft en door de huisarts is doorverwezen, onderzocht.

'Als je hier binnenkomt krijg je eerst een mondkapje van de beveiliging. Daarna moet je je handen wassen', vertelt spoedeisende hulp-arts Jasper Rebel, die net uit een nachtdienst komt als hij ons te woord staat. 'Vervolgens word je door een verpleegkundige beoordeeld. Je bloeddruk en je hartslag worden gemeten. Er wordt dan gekeken of je zo ziek bent dat je moet worden opgenomen of dat je weer naar huis mag.'

CT-scan

Patiënten die moeten blijven, worden opgevangen in de geïmproviseerde wachtkamer en vervolgens onderzocht in een van de elf kamers. Er wordt vervolgens een CT-scan gemaakt van de longen. Maaike Hofland werkt als radiodiagnostisch laborant en maakt die scans. 'Het is een andere omgeving, een andere scanner die we niet gewend zijn en ook het contact met patiënten is anders. Je probeert ze zo min mogelijk aan te raken, want anders moet je je weer omkleden. Ze hoesten en zijn kortademig, daar moet je rekening mee houden', vertelt ze.

Tape

Vorige week is de tent in vijf dagen tijd gebouwd, dus veel tijd voor details als bewegwijzering was er niet. Op de grond is gele tape geplakt om te laten zien waar patiënten heen moeten. 'Het was een idee van een paar co-assistenten die zagen dat dit gebouwd werd. Die zeiden: "Geef ons een rol tape, dan gaan we de routes op de vloer tekenen". En het werkt hartstikke goed', zegt Rebel.