Remkes staat 'taxidemonstratie' op Malieveld niet toe

De taxichauffeurs willen gaan demonstreren omdat zij geen aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling die bedoeld is voor ondernemers die gedupeerd zijn door het coronavirus. Maar die demonstratie is dus verboden.

'Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan', zegt Remkes. De demonstratie is ook niet aangemeld en dat is wel verplicht, zo staat in de verklaring. De inhoud van de demonstratie heeft volgens Remkes geen rol gespeeld bij het besluit.

Mochten taxichauffeurs toch gaan demonstreren, dan zal er 'handhavend worden opgetreden'.