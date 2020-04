Veel herrie rond Stationsplein: 'We werken tot laat in de avond en in het weekend'

'We werken tot laat in de avond en in het weekend, maar niet 24/7 zoals onlangs bij het Damrak', vervolgt Busger. 'Er wordt gewerkt van 7.00 uur tot 23.00 uur. Het trillen van de damwanden stopt om 20.00 uur. De geluidshinder is tot 10 augustus, maar het ergste gedeelte zal in de eerste weken zijn. Het slopen gebeurt in de eerste twee weken van april en het trillen van de damwanden in de eerste vier. Er zijn nu minder mensen op straat, maar er zijn meer mensen die door de coronacrisis thuiszitten en dus last hebben van het geluid. De gevolgen voor het verkeer zijn hier niets bij want er zijn nu veel minder mensen op straat'.