Zonnig lenteweer houdt deze week aan

Morgen is er in de loop van de dag wel kans op wat bewolking en zou er zelfs wat lichte regen kunnen vallen, maar dat is de enige kans op nattigheid deze week. Tot en met vrijdag blijft het verder droog. Dinsdag is er kans op wat stapelwolken, maar daarna krijgt de zon vrij spel.

Woensdag, donderdag en vrijdag is er nauwelijks bewolking en zou het kwik zelfs boven de 20 graden uit kunnen komen. Dat zijn temperaturen die normaal zijn voor juli, schrijft Weeronline.nl.

Regels tegen verspreiding corona

Genieten van het weer zal vooral moeten gebeuren vanuit de eigen tuin, vanaf het balkon of het dakterras. In de strijd tegen het coronavirus is het ook de komende week de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven. Mensen die toch een ommetje willen maken mogen dat niet met meer dan twee personen doen, ook is het advies om in de buurt van de woning te blijven.