Opnieuw vaarverbod in paasweekend, nu ook maatregelen tegen motorrijders en wielrenners

Om ervoor te zorgen dat ook het komend paasweekend mensen zoveel mogelijk thuis blijven, heeft de veiligheidsregio, waarvan burgemeester Halsema de voorzitter is, opnieuw besloten tot een vaarverbod op de grachten. Net als vorig weekend wordt de toegang tot parken en andere potentieel drukke plekken in de stad gemonitord. Nieuw is dat er maatregelen worden genomen tegen grote groepen wielrenners en motorrijders.