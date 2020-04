Burgemeester Halsema: 83 sterfgevallen in regio Amsterdam door corona

Door het coronavirus zijn er in Amsterdam en vijf omliggende gemeenten tot nu toe zeker 83 patiënten door het coronavirus overleden. 'Er doen zich in de stad drama's voor', aldus burgemeester Halsema vanochtend in een commissievergadering op de Stopera.

Van de patiënten die overleden zijn, is zeker dat ze besmet waren met het virus. Ze waren namelijk positief getest.

Medeleven

Volgens Halsema spelen zich op sommige plekken in de stad drama's af. 'Zoals in het verpleeghuis Beth Shalom in Buitenveldert. (Daar zijn vijftien bewoners overleden, vermoedelijk door het coronavirus, red.). Ik zou met name aan mensen in verpleeghuizen mijn medeleven willen uitspreken.'

In de regio Amsterdam, die naast Amsterdam ook bestaat uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, zijn volgens Halsema 1284 mensen positief getest. Van die mensen werken er 383 in de zorg. 'Dat relatief grote aandeel komt voort uit het werk en dat ze vaker en laagdrempeliger worden getest', zei Halsema.

Jongeren

Ze zei opnieuw dat veel Amsterdammers zo veel mogelijk binnen blijven en anderhalve meter afstand houden. Wel gaf Halsema aan grote zorgen te hebben over jongeren. 'Met name jongeren die niet naar school kunnen, zich vervelen en een diep verlangen hebben om naar buiten te gaan.' Ze deed daarom een oproep aan ouders om hun kinderen zo veel mogelijk binnen te houden.

Volgens Halsema heeft de politie 'de handen vol' aan het controleren of er op straat anderhalve meter afstand wordt gehouden. Zo houden agenten onder meer bekende hangplekken in de gaten.