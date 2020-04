Paasweekend tijdens coronacrisis: lege grachten en picknicken op het balkon

In AT5's Gesprek met de Burgemeester gaf Halsema al aan hard op te willen treden als mensen zich niet aan de regels houden en het op sommige plekken toch te druk wordt.

Maatregelen

Om drukte te voorkomen zijn er een aantal maatregelen getroffen. Zo geldt er een vaarverbod op de grachten en de Amstel, die vandaag dan ook nagenoeg leeg zijn. Ook zijn, op de Amstelveenseweg en de Stadhouderskade na, alle hekken van het Vondelpark afgesloten. Hiermee hoopt Halsema extreme drukte in het park te voorkomen.

Wel vindt de burgemeester het belangrijk dat de parken open blijven voor Amsterdammers die geen buiten hebben. 'Met name mensen die geen balkons hebben moeten in staat blijven om een ommetje te maken, maar hou het kort. Ga niet eindeloos zitten picknicken of bootcampen.' De meeste mensen leken zich hier aan te houden: het Vondelpark oogt vandaag een stuk rustiger dan normaal.

Drukke markt

Op de Albert Cuyp leek het op sommige stukken toch wel wat druk, op de meeste andere plekken op de markt hield men zich goed aan de anderhalve meter afstand. Ook op Amsterdamse markten gelden sinds een aantal weken aangescherpte maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo zijn non-foodkramen tijdelijk niet toegestaan.