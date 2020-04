Stad Amsterdammers willen kleur in huis: 'De boeketten zijn niet aan te slepen'

Waar de één z'n hoofd tijdens de coronacrisis nauwelijks boven water kan houden, verkopen andere bedrijven juist meer dan ooit. En dan hebben we het over de bloemenstallen op straat. Waar bloemenwinkels het juist moeilijk hebben, zijn de tulpen, hyacinten en exotische bloemen in de stalletjes niet aan te slepen.

Bloemenstal aan de Amstelveenseweg

'Iedereen moet thuis blijven, dus wat doe je dan? Dan maak je het thuis gezellig', zegt Mandy Pelgrim, die een bloemenstal heeft op de Amstelveenseweg. 'De boeketten zijn niet aan te slepen. Van heinde en ver komen de mensen hierheen om bloemen te kopen. Wat het beste gaat? Als het maar felgekleurd is', lacht ze.

De zaken gaan goed bij de bloemenstallen in de stad. Zo ook bij Mirjam Duijker Kroonenberg. Ze staat normaliter op de Nieuwmarkt, maar vanwege de de regelgeving mocht dat niet meer. Dus vroeg ze haar overbuurvrouw Jellien de Jong of ze in haar nagelstudio mocht, die vanwege de coronacrisis dicht moest. 'Ik had Jellien gebeld en in vijf minuten waren we eruit' vertelt bloemist Mirjam. 'Ik hoef nu geen uitkering aan te vragen en geen hand op te houden en zij is geholpen met de huur. Dus dat is een win-win situatie.'

Bloemist Mirjam in de nagelstudio van Jellien