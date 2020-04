Picknicken in het Vondelpark. Mag dat?

Burgemeester Halsema riep vandaag in AT5's Gesprek met de Burgemeester de Amsterdammers op om de parken ook dit weekend te mijden en 'niet eindeloos te picknicken of te bootcampen'. We kregen de afgelopen dagen veel mailtjes, appjes en telefoontjes van bezorgde Amsterdammers die de indruk hadden dat dat lang niet overal gebeurd. We gingen het Vondelpark in om te checken of de mensen daar zelf wel weten of wat ze aan het doen zijn wel mag.

AT5

'We mochten het park in, dus gingen ervan uit dat zolang we afstand houden, we dit mogen doen', vertelt een vader die met zijn gezin zit te picknicken. 'Als we met z'n tweeën zijn en op anderhalve meter afstand van elkaar zitten, mag het wel denk ik', zegt een ander. 'Volgens mij is het devies: zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Dus als de picknick zó noodzakelijk is, dan past het binnen de RIVM-regels. Maar ik vermoed van niet', zegt gedragsdeskundige Gijs Coppens.