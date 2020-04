Mogen hotels eigenlijk nog open? En meer vragen over de coronacrisis

In de hoeveelheid van maatregelen blijft het soms onduidelijk wat nu wel en niet mag en wat nu of niet meer geopend is. De vraag van Harry Roo is dus zo gek nog niet. Hoe zit het ook alweer met hotels?

Op 15 maart kondigde de overheid aanvullende maatregelen aan op de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Onder andere eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs moesten toen per direct de deuren sluiten. Deze maatregelen werden vorige week verlengd tot eind april. Een uitzondering is gemaakt voor hotels: deze mogen vooralsnog gewoon openblijven.

Wel moeten hotels die bijvoorbeeld een restaurant of een bar hebben deze sluiten. Omdat het vliegverkeer grotendeels is stilgelegd en de overheid ontraadt om binnenlands op vakantie te gaan, zijn de overnachtingen in hotels dramatisch teruggelopen.

In de stad hebben meerdere hotels zelf zelfstandig besloten om hun deuren te sluiten. Onder andere Hotel Okura, het Leonardo Royal en het Apollo Hotel ontvangen geen gasten meer. Volgens Eveline Doornhegge, regiomanager Amsterdam bij Koninklijke Horeca Nederland, is het merendeel van de hotels in de stad nog wel gewoon open.

Meerdere hotels in Nederland hebben zich bij de overheid gemeld om, als het nodig is, coronapatiënten te ontvangen. Koninklijke Horeca Nederland is sinds vorige week begonnen met de inventarisatie in Amsterdam. Hoteliers die hun hotel beschikbaar willen stellen als opvang, kunnen met de brancheorganisatie contact opnemen. ‘Vooral ook omdat we ons realiseren dat we elkaar in deze bizarre tijd moeten helpen. Onder onze leden en ook personeelsleden ervaren we een grote bereidheid om ook te willen helpen, ondanks al hun eigen problemen en zorgen, zegt Doornhegge.