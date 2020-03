Wordt ons kraanwater getest op virussen? En meer vragen over de coronacrisis

Vorige week maakte het RIVM bekend dat het coronavirus in het Amsterdamse riool was aangetroffen. Veel Amsterdammers vragen zich sindsdien af of het niet dan bij ons ook uit de kraan kan komen. Het meest simpele antwoord daarop is: nee, rioolwater wordt niet gebruikt om drinkwater van te maken, zo laat een woordvoerder van Waternet weten.

Is er dan helemaal geen kans dat het virus ooit in ons drinkwater komt? Het RIVM stelt dat er op dit moment geen gevallen bij hen bekend zijn van besmetting via drinkwater. Bijna alle besmettingen vinden plaats doordat druppeltjes met hoesten en niezen in de lucht worden gebracht. Die druppeltjes komen dan via de lucht bij een andere persoon in de buurt terecht. Ook kan het virus op oppervlakken terechtkomen en daar kan het dan weer enige tijd overleven. Als je zo’n oppervlak aanraakt en daarna met je handen aan neus, mond of ogen zit, dan kan het virus worden overgedragen, al is die kans volgens het RIVM klein.

Het Nederlandse kraanwater wordt getest en tot nu toe is het virus hierin niet aangetoond. In ons land bestaat daarnaast hele strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te waarborgen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het beschermen tegen virussen. Volgens het RIVM is dit redelijk uniek in de wereld en worden we hierdoor ook beschermd tegen het nieuwe coronavirus.

We kunnen dus zoals altijd prima een glas water uit de kraan drinken zonder ons zorgen te maken. Dat geldt ook voor de openbare drinkwatertappunten in de stad. Let er wel op dat je de tap waar het water uitstroomt niet aanraakt en dat je niet niest of hoest in de richting van het tappunt.

