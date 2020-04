Rutte: 'Duivelse dilemma's' bij aanpak coronacrisis

Volgens Rutte houdt een groot deel van de Nederlanders zich aan de maatregelen tegen de verspreiding van het virus en hebben die maatregelen effect. 'Grote dank aan iedereen die in het achterliggende mooie Paasweekend is thuisgebleven.'

Logisch

Rutte zegt dat het volkomen logisch is dat mensen zich afvragen of de maatregelen straks versoepeld worden. 'Elk verhaal over schrijnende gezinssituaties, eenzaamheid of een bedrijf waar het water aan de lippen staat is er een teveel.'

Maar dat besluit wordt volgende week pas genomen. Wel zei Rutte dat mensen zich 'hoe dan ook' moeten voorbereiden op een nieuwe manier van leven. 'Het gaat letterlijk om de verdeling van de schaarse ruimte.'

Juiste balans

'We moeten met zeventien miljoen mensen voortdurend zoeken naar de juiste balans', zei Rutte. Hij zegt dat er aan de ene kant voldoende capaciteit op de ziekenhuizen moet blijven, maar dat er aan de andere kant ook gezondheidseffecten zijn door de huidige 'intelligente lockdown'. Hij spreekt van 'duivelse dilemma's'. 'Eenvoudige oplossingen zijn er niet.'

Hij benadrukte dat, mochten maatregelen inderdaad versoepeld worden, niet meteen alles zoals vroeger wordt. 'We kunnen ook niet uitsluiten dat we op bepaalde punten een stap terug moeten zetten omdat het virus weer om zich heen grijpt.'