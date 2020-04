Discussie over mondkapjeswinkel Jordaan: 'Het lijkt de oorlog wel'

Tot voor kort zat er op de hoek van de Prinsengracht en de Westerstraat nog een ijssalon, inmiddels vliegen er alleen nog FFP2-mondkapjes over de toonbank. Omdat de mondkapjes schaars zijn en er zelfs in de zorg een tekort aan is, hebben veel buurtbewoners kritiek op de nieuwe winkel.

De eigenaars van de winkel, Jordy en Hank Sweep, verkopen de mondkapjes voor negen euro per stuk. 'Er is een tekort aan de kapjes de zorg, maar ze zijn op internet, als je een beetje zoekt, door iedereen te verkrijgen. Als twee IJscoboeren uit Amsterdam ze kunnen bestellen dan kan de overheid dat toch ook wel?' meent Hank.

Contant betalen

Volgens Hank heeft zijn leverancier ze zelfs aangeboden aan het RIVM, maar zouden zij dit geweigerd hebben. Het RIVM zegt daar echter niets vanaf te weten. Opvallend aan de winkel is dat er alleen met contant geld betaald kan worden, terwijl dit juist wordt afgeraden om besmettingsgevaar te voorkomen. 'Omdat al onze rekeningen nog moeten betalen, hebben we zoveel mogelijk abonnementen afgezegd', verklaart Hank.

Buurtbewoners reageren wisselend op de verkoop van de mondkapjes. 'Overal waar dingen schaars zijn, worden dingen onderhands verkocht. Wat dat betreft is dit net de oorlog', zegt één van hen. 'Het ligt ook aan de overheid, die hebben geen goede inkopers', vertelt een ander. 'Ik vind het verschrikkelijk, die hebberigheid in deze grote crisis', stelt een laatste.

Ingrijpen

Ook GroenLinks is niet blij met de winkel. Raadslid Imane Nadif gaat het college vragen om in te grijpen. Volgens vader en zoon dragen zij juist een steenje bij. 'We willen echt mensen helpen. We hebben niet zozeer kritiek op de mensen die kritiek op ons hebben, maar wij denken dat mensen gewoon niet weten dat de kapjes overal te bestellen zijn. Alleen ze zijn wel prijzig.'