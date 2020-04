Timmerman Stephan heeft slapeloze nachten door een fout van het UWV

Slapeloze nachten heeft hij ervan. Het werk van timmerman Stephan Schouten ligt sinds half maart helemaal stil. Hij heeft een werknemer in vaste dienst. Nu is er natuurlijk een noodregeling van de overheid voor ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Maar door een fout van het UWV kan hij nu niet bij dat geld, en kan hij zijn werknemer niet betalen.

Dat klínkt allemaal goed. 'Maar toen vond het UWV het nodig om het hele bedrag op mijn g-rekening te storten. Daar kan ik niks mee, het enige dat ik daarmee kan is een betaling naar een andere g-rekening of, en daar is het voor bedoeld, de Belastingdienst', zegt Stephan.

Stephan heeft een eenmanszaak en heeft een werknemer in dienst, Cliff. Om ervoor te zorgen dat Cliffs salaris wordt doorbetaald, maakt Stephan gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies door corona, tegemoet te komen. Tot 90 procent van Cliffs salaris zou dan betaald worden, Stephan moet dan zelf die laatste 10 procent aanvullen.

We spreken timmerman Stephan bij zijn bootje in een haven. Nu hij niet kan werken, moet hij wat. 'Ik zit hier noodgedwongen. Niemand huurt me in, dus mijn personeel zit ook thuis.'

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen loonheffingen of btw betaald wordt aan de Belastingdienst. Het geld op een g-rekening mag en kan niet gebruikt worden voor andere betalingen.

'Ik zie het geld staan, maar ik kan er niet bij. Het staat daar maar te staan'. Stephans boekhouder is gaan bellen met het UWV en kreeg te horen dat dat geld helemaal niet overgemaakt had mogen worden naar de g-rekening. 'Ik heb er slapeloze nachten van. Het is niet mijn geld en het zou daar niet moeten staan. Maar als je dan vraagt: hoe gaan we dit oplossen? Dan hoor je dat je dat zelf maar moet doen, dat ik een deblokkering aan moet vragen bij de Belastingdienst. Dat duurt minstens zes of zeven weken', zegt Stephan.

Tweede maandsalaris

Hij is bang dat tegen die tijd het tweede maandsalaris van Cliff ook is overgemaakt op de g-rekening. Daar zouden ze dan opnieuw niet bij kunnen. Stephan krijgt zelf een uitkering van de gemeente maar dat is niet genoeg om ook het salaris van Cliff te betalen. 'Mijn angst is dat die jongen zegt: "Ik ga naar een grotere aannemer, mijn schoorsteen moet ook roken". Ik zou hem dan niet eens tegenhouden, sterker nog, ik geef 'm nog gelijk ook', zegt Stephan.

Reactie UWV

Het UWV erkent dat dit kan gebeuren. 'Dit is heel vervelend voor deze werkgever. Het is iets wat we tot nu toe heel af en toe hebben zien gebeuren op de bijna honderdduizend aanvragen die we hebben inmiddels binnen hebben', aldus woordvoerder Geralt Lammers. 'Het UWV is op dit moment aan het kijken of er een correctie mogelijk is in het proces, maar dat zal niet met terugwerkende kracht zijn.'