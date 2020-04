'Stoppen van verspreiding coronavirus is ook de opdracht van religieuzen'

Normaal gesproken zitten de moskeeën tijdens de Ramadan helemaal vol, maar dit jaar zijn de gebedshuizen vanwege het coronavirus gesloten. Volgens het bestuur van moskee Al-Kabir is dat voor moslims 'best moeilijk', maar er zou tegelijkertijd veel begrip voor de maatregel zijn.

'Tijdens de preken, zoals op vrijdagmorgen, zou je hier normaal gesproken bijna duizend mensen treffen', vertelt Mustapha Slaby, woordvoerder van de moskee aan de Weesperzijde in Oost. De preken worden daarom in tekst digitaal doorgestuurd. 'Mensen houden elkaar op de hoogte via smartphones en computers.'

De verwachting is dat met name jongeren het moeilijk zullen vinden om tijdens de Ramadan zoveel mogelijk binnen te blijven, helemaal nadat ze 's avonds gegeten hebben. 'Ik kan me voorstellen dat je dan even een wandelingetje maakt', vertelt Fatima Akalai-Houlich, vrijwilliger bij de Al-Kabir moskee. 'Maar niet met de vrienden die je wilt. Dat zul je dan echt met je vader of moeder moeten doen, of met je zusje of broertje.'