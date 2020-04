Aantal Amsterdammers in bijstand fors gestegen

Het aantal Amsterdammers dat een bijstandsuitkering ontvangt, is de afgelopen week opgelopen naar 39.539. In de afgelopen week waren er 596 nieuwe aanvragen, die overigens niet allemaal zijn toegekend.

Volgens het stadsbestuur is het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen op weekbasis vijf jaar lang niet zo hoog geweest. 'In de afgelopen week werden 317 aanvragen toegekend, terwijl voor de coronacrisis gemiddeld ongeveer 145 aanvragen per week werden toegekend.'

Uitstroom

Dat er nu bijna 40.000 Amsterdammers een bijstandsuitkering ontvangen komt niet alleen door een stijgend aantal nieuwe aanvragen, maar ook door een dalende uitstroom. Afgelopen week stroomden 39 mensen uit naar werk, terwijl in 2019 gemiddeld 83 mensen per week uitstroomden naar werk.

Het aantal zelfstandigen dat een aanvraag deed voor de Tijdelijke ondersteuningsregeling (Tozo) is gestegen naar 31.421. Inmiddels hebben 26.667 van hen een eerste voorschot ontvangen.

Kinderen

De gemeente vangt inmiddels 717 kinderen op vanwege een onveilige situatie thuis. In de derde week van dit jaar waren dat er nog 292. Wethouder Simone Kukenheim zei vorige week in een gemeenteraadsvergadering dat zij onder meer ondergebracht worden in vakantieparken in Noord-Holland.

'Verwachting is dat ongeveer de helft van de opgevangen leerlingen met ouders in cruciale beroepen en met een onveilige situatie ook opvang nodig heeft in de meivakantie', laat het stadsbestuur weten. 'In de meivakantie blijft de noodopvang voor hen doorlopen.'

Stadsnomaden

Het stadsbestuur laat vandaag ook weten dat de situatie van de stadsnomaden, die in oude caravans in Westpoort wonen, 'nauwlettend' in de gaten gehouden wordt. Er zijn geen aanwijzingen dat er stadsnomaden besmet zijn met het coronavirus.

Hulpverleners bieden vanaf afstand hulp aan, want ze kunnen niet meer langskomen. 'De groep weert alle bezoekers op het terrein. De stadsnomaden houden zichzelf en elkaar aan de richtlijnen van het RIVM', schrijft het stadsbestuur.