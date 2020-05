Gerichte fouilleeracties tegen toenemend wapenbezit

Met gerichte wapencontroles gaat burgemeester Femke Halsema de strijd aan met het toenemend wapenbezit. De laatste maanden blijken voornamelijk jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar steeds vaker een wapen op zak te hebben.

Halsema presenteert haar plannen vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om kleinschalige controles waarbij op een bepaalde 'hotspot' gericht, maar aselectief kan worden gecontroleerd.

'Daarbij kan gedacht worden aan het controleren van elke zoveelste passant, het fouilleren van eenieder in een horecagelegenheid of een gehele groep van personen die betrokken zijn bij de opname van een videoclip met wapens, enzovoorts', aldus de burgemeester. Kinderen tot 12 jaar, 65-plussers en gezinnen zijn uitgesloten van de controles.

Geen discriminatie

Volgens Halsema is vooral belangrijk dat de acties niet leiden tot discriminatie en etnisch profileren. Zo is selectie op basis van uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, afkomst, nationaliteit of religie niet toegestaan. Ook mogen de controles niet dienen als verkapt opsporingsinstrument. 'Daarmee zouden immers strafrechtelijke waarborgen voor verdachten kunnen worden omzeild', aldus de burgemeester.

Voordat de controles kunnen worden uitgevoerd, moet het gebied door de burgemeester worden aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dit kan bijvoorbeeld nadat er bij de politie informatie is binnengekomen, maar ook in een onvoorziene, spoedeisende situatie. In dat laatste geval kan de burgemeester een bepaald gebied mondeling aanwijzen, waarna direct een controle kan worden uitgevoerd.

Discussie

De discussie rond preventief fouilleren laaide afgelopen februari op, nadat hoofdcommissaris Paauw opperde om weer te kijken naar de mogelijkheid ervan. Halsema zei daarop geen voorstander te zijn van grootschalige fouilleeracties, omdat die volgens haar 'niet erg effectief' zijn. Ze gaf toen al aan meer te zien in kleinschalige gerichte controles.