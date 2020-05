Rozengracht wordt aangepakt: 'Werkzaamheden maken onderdeel uit van een veel groter project'

AT5's Het Verkeer neemt een kijkje bij de werkzaamheden op de Rozengracht, deze maken deel uit van het project Oranje Loper. Het project houdt in dat de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot het Mercatorplein worden vernieuwd. Het is de bedoeling dat in de straten meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers, groen en de tram en minder ruimte voor auto's.

De plek die nu aangepakt wordt is de Rozengracht. Hier worden mantelbuizen aangelegd bij brug 117. Daarbij wordt bestaande bestrating, fundering en trambaan verwijderd. Als de mantelbuizen zijn aangebracht komt er een tijdelijke bestrating voordat de hele straat opnieuw ingericht wordt. Het werk is nodig in voorbereiding op het vervangen van de bruggen. 'Ik heb gelezen dat de staat van de bruggen niet optimaal is', vertelt een voorbijganger. Ze vindt het dus goed dat er gewerkt wordt al is het wel lastig 'dat je iedere keer van fiets moet afstappen.'

24 uur per dag gewerkt

Tot en met vrijdag 15 mei wordt er 24 uur per dag aan de weg gewerkt. Werkzaamheden die veel geluidsoverlast veroorzaken worden na 22.00 uur 's avonds niet meer uitgevoerd. Toch kunnen de werkzaamheden alsnog te horen zijn in de nacht. Dat hebben een vader en zijn dochters al door, zo vertelt hij dat ze er 'een hele hoop herrie van merken.'

Eenrichtingsverkeer voor auto's

En er zijn ook gevolgen voor het verkeer. Zo is er momenteel eenrichtingsverkeer voor auto's, worden fietsers omgeleid en rijdt de tram niet. Er staan verkeersregelaars op de kruising, zodat het verdere verkeer kan blijven rijden. De werkzaamheden duren tot en met 15 mei.