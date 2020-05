OM gaat We Are Here-krakers uit garage Kempering vervolgen

Veertien ongedocumenteerde mannen die eerder deze week werden aangehouden in de parkeergarage Kempering in Zuidoost, worden vervolgd.

Het Openbaar Ministerie vervolgt hen wegens huisvredebreuk en het kraken van een ontruimd gebouw, zo bevestigt een woordvoerder. De veertien weigerden te vertrekken uit de garage, terwijl de gemeente had gewaarschuwd dat iedereen die zich na de ontruiming nog in de garage bevond zou worden opgepakt. Volgens de woordvoerder moet de groep zich in juli verantwoorden bij de politierechter.

Het gaat om mannen in de leeftijd van 19 tot 37 jaar. De meesten zijn afkomstig uit Gambia, anderen komen uit Guinee-Bissau en Senegal. Van drie mannen is de nationaliteit onbekend. Zij maakten deel uit van de groep We Are Here, die aandacht voor het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers.

In de garage sliepen al maanden uitgeprocedeerde asielzoekers die zich bij We Are Here hadden aangesloten. De gemeente, die eigenaar is van de garage, deed aangifte van de kraak. De garage wordt binnenkort gesloopt.

De kraak zorgde ook voor een breuk in de We Are Here-groep. Een woordvoerder van een ander deel van de groep, dat naar een opvang is getrokken, laat weten dat de mensen die nu vervolgd worden eigenlijk uit de groep waren gezet. Toch voerden zij zelf nog wel de naam We Are Here.

We Are Here

Al jaren zwerft de groep door de stad en kraakt het panden om zo een dak boven het hoofd te krijgen. De groep, die door de jaren heen steeds van samenstelling wisselde, heeft inmiddels al heel wat panden van de stad gezien. Vaak moest de groep na enkele weken het gekraakte pand verlaten.

Het stadsbestuur werkt sinds het aantreden aan een plan voor een 24-uursopvang voor ongedocumenteerde asielzoekers, wat in verschillende buurten voor verdeeldheid zorgt. Het stadsbestuur noemde de realisatie ervan afgelopen oktober 'uiterst moeizaam'. In Buitenveldert stapten buurtbewoners naar de rechter wegens een de komst van een opvang in een oude brandweerkazerne.