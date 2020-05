Studenten op Zeeburgereiland moeten weken buiten douchen door defect

Luuk van Ooijen is één van de tientallen studenten die al weken geen warme douche kan nemen in zijn eigen huis. Het water dat uit zijn douchekop stroomt is ijskoud. 'En dat al sinds april zo.'

Dit komt door problemen met de hoofdleiding van het gebouw. Luuk vertelt aan AT5 dat hij meerdere malen een melding heeft gedaan en dat er dan ook een monteur kwam, maar dat deze telkens zei niets aan het probleem te kunnen doen. Als tijdelijke oplossing heeft DUWO nu 'festival' douches voor de deur gezet. Wie geen warm water heeft, kan zich daar wassen.

'Een slechte situatie'

Deze tijdelijke oplossing heeft vooral voor verontwaardiging gezorgd onder internationale studenten. 'Ik woon hier nu een jaar', vertelt een studente uit China. 'En we hebben al sinds begin dit jaar problemen met warm water.' Ook een Amerikaanse is niet blij met de geplaatste cabines. 'Als het koud is en regent wil ik hier niet douchen. Het is een erg slechte situatie.'

Ook zijn er, vanwege het coronavirus, zorgen over de veiligheid van de gezamenlijke douches. De studenten hebben per brief te horen gekregen dat de beslissing om de douches te plaatsen in overleg met de GGD is gemaakt. Om het verspreidingsrisico zo klein mogelijk te houden worden de cabines gereinigd door schoonmakers en moeten ganggenoten gebruik maken van dezelfde douche.