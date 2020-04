JOVD wil dat samenwonende studenten samen buiten kunnen zitten

Als het aan de jongerenbeweging van de VVD ligt, krijgen studenten die in een groep samenwonen geen boete als ze in dezelfde groep buiten zitten. De JOVD wil dat ze, net als gezinnen, worden gezien als een huishouden.

Studenten die de keuken, woonkamer en douche met elkaar delen, worden nu soms beboet als ze samen buiten zitten. 'Onder een huishouden wordt verstaan: de niet van tafel of bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders of kinderen. Studenten die wonen op een unit of eenheid vallen hier niet onder', schreef de Amstelveense politie op Twitter.

Ondoordacht

Cesar van Rooij van de JOVD zegt dat er de afgelopen periode al tientallen samenwonende studenten zijn beboet, hij spreekt van 'ondoordacht en scheef beleid'. Als het aan Van Rooij ligt, worden de uitgedeelde boetes teruggetrokken als studenten kunnen bewijzen dat ze in het gezelschap van huisgenoten waren.

'Als een gezin met dezelfde woonsituatie naar buiten gaat, is er niks aan de hand', zegt Van Rooij. 'Zij worden immers als huishouden erkent. Wanneer samenwonende studenten precies hetzelfde doen, overtreden zij de corona maatregelen en hebben zij een groot probleem.' Studenten krijgen naast de boete namelijk ook een aantekening op hun strafblad.

Dilemma's

Burgemeester Halsema, die als voorzitter van de Veiligheidsregio gaat over uitvoering van de noodverordening in Amsterdam en omgeving, zei vorige week tijdens een gemeenteraadsvergadering dat het moeilijk controleerbaar is hoe mensen wonen en met hoeveel ze samenwonen. Volgens haar leverde dat 'behoorlijke dilemma's' op, maar er is uiteindelijk met andere Veiligheidsregio's afgesproken dat er toch boetes uitgedeeld mogen worden.

'Omdat het niet controleerbaar is', zei Halsema. 'Zoals u ook van ons kunt verwachten dat als er een groepje jongeren in de buurt van een Cruyff Court rondhangt en zij zeggen dat ze samen deel uitmaken van een studentenhuis, wij niet eerst naar dat studentenhuis kunnen gaan om daar te controleren of ze inderdaad samen een wooneenheid vormen.'

Ongelijkheid

Ook groepen studenten op dakterrassen en balkons kunnen volgens Halsema beboet worden, mede omdat er geprobeerd wordt 'ongelijkheid' te voorkomen met jongeren die geen balkon hebben.