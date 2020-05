Gebouw Gerrit van der Veen College in Zuid dit schooljaar dicht door muizenplaag

Leerlingen van het Gerrit van der Veen College in Zuid kunnen de rest van het schooljaar geen les meer krijgen in het pand. Dat komt door een muizenplaag. Ze kunnen straks in andere panden terecht.

Dat blijkt uit een interne mail naar ouders en leerlingen, die door een van hen is doorgestuurd naar AT5. Rector Jan-Willem Dienske bevestigt telefonisch dat de mail klopt. Hij benadrukt dat het onderwijs wel gewoon doorgaat, maar dan op andere plekken. Alle middelbare scholen zijn nu dicht vanwege het coronavirus, maar mogen op 2 juni weer open. Voor het pand aan de Gerrit van der Veenstraat geldt dat dus niet. 'Helaas moet ik jullie hier melden dat ons gebouw in schooljaar 2019-20 niet meer open zal gaan. Dit heftige besluit is deze week genomen, gisteren met de medewerkers gedeeld en nu met jullie', schrijft Dienske in de mail.

Volgens hem heeft het gebouw een opknapbeurt nodig. 'Het gebouw is in slechte staat en dat is doodzonde. De stilte in de school door corona heeft de afgelopen periode de muizen ruim baan gegeven. Dit vereist een grootscheepse aanpak die reeds gestart is.' De werkzaamheden zouden niet te combineren zijn met de geplande onderwijsactiviteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om contacten met de mentoren en toetsen. Die vinden na 2 juni plaats in lokalen aan de Albrecht Dürerstraat, het gebouw aan de Moreelsestraat 19 van het Sweelinck College, in de gymzalen van het Sweelinck College en op het sportterrein van Swift. Ook zoekt de school nog naar andere grote ruimtes.

