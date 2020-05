Toch geen spoeddebat over vernieling HaCarmel: 'Beschamend'

Ongeveer twee weken geleden werd de ruit ingeslagen, ook werd er geprobeerd een joodse vlag in brand te steken. De politie hield meteen een verdachte aan. Dat bleek de Syriër Saleh A., die de ruiten van het restaurant in 2017 ook al vernielde.

Antisemitische haat

Forum voor Democratie, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, het CDA en de VVD hadden om het spoeddebat gevraagd. 'De indieners willen weten hoe het kan dat HaCarmel voor de tweede keer slachtoffer wordt van antisemitische haat en agressie door dezelfde persoon, en hoe we de

veiligheid van het restaurant zoveel mogelijk kunnen garanderen', schreven ze.

Het presidium van de gemeenteraad, dat bestaat uit vijf gemeenteraadsleden en geadviseerd wordt door burgemeester Halsema, besloot dat het onderwerp niet spoedeisend genoeg was om vandaag te behandelen. Het onderwerp wordt later in de commissie Algemene Zaken besproken.

Schandalig

'Ik wil toch zeggen dat het schrappen van het spoeddebat over antisemitische terreur in onze ogen schandalig is', zei Forum voor Democratiefractievoorzitter Annabel Nanninga vanmiddag aan het begin van de deels digitale gemeenteraadsvergadering. 'En dat het beschamend is, welke prioriteiten er in deze raad gesteld worden.'