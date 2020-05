Nieuwe versoepelingen: vanaf 1 juni openbare gebouwen beperkt open voor publiek

Premier Mark Rutte heeft vanavond tijdens een persconferentie nieuwe versoepelende regels aangekondigd. Zo worden in openbare gebouwen vanaf 1 juni maximaal dertig personen toegestaan per zaal, exclusief personeel. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld om film- theater en concertzalen.

Bij de ingang van de openbare (culturele) instellingen zal wel een checkgesprek plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat mensen met klachten toegelaten worden. Ook musea en monumenten mogen open. Hier is het maximaal aantal bezoekers gebouwafhankelijk.

Horeca

Verder mogen horecagelegenheden vanaf 1 juni om 12.00 uur weer open en niet eerder. Ook hier zijn samenkomsten van maximaal dertig personen (exclusief personeel) toegestaan. Daarnaast zal ook hier een checkgesprek vooraf plaatsvinden zodat mensen met klachten niet binnen komen.

Op de terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen.

Onderwijs

De basisscholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open, op voorwaarde dat uit onderzoeken blijkt dat dit verantwoord is. Middelbare scholen gaan op 2 juni open. Wel moeten leerlingen en leraren onderling 1,5 meter afstand houden, wat betekent dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn.

Ook bij het voortgezet speciaal onderwijs gaan op 2 juni de deuren open. Wel zal dit meer maatwerk vergen en kan dit type onderwijs niet overal gegeven worden.

De buitenschoolse opvang zal ook op 8 juni weer open gaan. De noodopvang is vanaf 8 juni alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg.

Op 15 juni gaat het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) weer beperkt starten met de praktijklessen en het afnemen toetsen en tentamens.

Reizen openbaar vervoer

Vanaf 1 juni is het voor reizigers vanaf 13 jaar en ouder verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, riskeren een boete van 95 euro. Daarnaast benadrukt Rutte dat het openbaar vervoer alleen bedoeld is voor noodzakelijke reizen.

Bezoek verpleeghuizen

Per GGD-regio wordt op een locatie bezoek toegelaten onder strenge voorwaarden. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Naar verwachting zal de bezoekregeling vanaf 15 juni landelijk worden aangepast.