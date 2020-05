Stadsbestuur: 'Kwetsbare positie van flexibele werkers meer dan ooit duidelijk'

Het stadsbestuur heeft vandaag nogmaals haar zorgen geuit over het grote aantal Amsterdammers dat freelance of tijdelijk werk heeft. Zij worden hard geraakt door de cornamaatregelen.

Dat komt ook omdat veel werknemers in de zogenoemde flexibele schil werkzaam zijn in sectoren die door de coronamaatregelen getroffen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de horeca.

Helft heeft vast contract

Er zijn 469.000 Amsterdammers die tussen de 15 en 17 jaar oud zijn en werken. Van hen heeft 52 procent een vast contract. 24 procent heeft een tijdelijk of flexibel contract, 21 procent werkt als zzp’er en 3 procent is zelfstandig ondernemer met personeel.

In 2008 lag het aantal vaste contracten nog op 63 procent. Het is de afgelopen jaren dus met ruim een tiende teruggelopen.

Duidelijk

'De coronacrisis maakt de kwetsbare positie van de flexibele werkers meer dan ooit duidelijk', schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Later moeten er plannen worden gepresenteerd om het aantal vaste contracten te laten toenemen.

Oud AT5-presentator Mark Baanders liet zich een paar dagen geleden in een interview ook bezorgd uit over Amsterdammers die geen vast contract hebben. 'Je ziet zzp'ers die in veel te dure huurhuizen woonden. Omdat ze die huur gewoon konden betalen. Want een zzp'er kan geen hypotheek betalen. Nu is er een crisis en kunnen ze de huur niet meer betalen.'