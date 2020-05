Ajax Zij maakten de CL-winst in 1995 van dichtbij mee: 'Dit was in de historie nog niet eerder gebeurd'

Op de dag af 25 jaar geleden kroonde Ajax zich in Wenen tot beste voetbalclub van Europa. Twee mannen die zich alles nog als de dag van gisteren herinneren zijn Raymond Bouwman en Wim Bohnenn. Bouwman was die bewuste 24e mei als verslaggever van AT5 in het stadion in Wenen. Bohnenn was een dag later spreekstalmeester tijdens de huldiging op het Museumplein.

'Je zag een mensenmassa tot aan het Rijksmuseum', vertelt Bohnenn vanaf de plek waar hij in 1995 een uitzinnige menigte Ajaxfans toesprak. 'Toen had je nog van die hele grote kromme lantaarnpalen waar ze inhingen. Het was een grote zingende, deinende massa. Ongelofelijk mooi.'

Quote 'Toen het eenmaal gebeurde had je wel iets van: niet te geloven dat ik dit van dichtbij mee mag maken' Raymond Bouwman, voormalig verslaggever AT5

Een dag voor die huldiging op het Museumplein bracht Patrick Kluivert iedereen die Ajax een warm hart toedraagt in extase met zijn legendarische puntertje. Bouwman zat vlakbij het veld. 'Toen het eenmaal gebeurde had je wel iets van: niet te geloven dat ik dit zelf van dichtbij mee mag maken.'



Waar je een speler tegenwoordig niet meer zo makkelijk voor de camera krijgt, was dat in 1995 wel anders, herinnert Bouwman zich. 'Omdat we gewoon wel de sympathie hadden van Ajax, van de spelers en van de trainers, konden we eigenlijk heel dichtbij komen. En dat was natuurlijk helemaal te gek.'

Quote 'Er stonden hier gewoon honderdduizend mensen. Dat was in de historie nog niet eerder gebeurd' Wim Bohnenn, spreekstalmeester huldiging

Bohnenn denkt nog vaak terug aan die bloedhete dag in mei. 'Er stonden hier gewoon 100 duizend mensen. Dat was in de historie nog niet eerder gebeurd.' Ook herinnert hij zich nog goed dat het vliegtuig met Ajax-spelers over het bomvolle museumplein vloog en een 'groet' maakte door schuin te gaan vliegen. 'Je ziet het aan de reactie van het publiek. Het was geweldig. Alleen in het vliegtuig wisten ze het niet, dat ze die beweging zouden maken. Dus die schrokken zich echt het apelazerus.'