24 mei 1995 won Ajax de CL. En AT5 was daar bij...

Het leek vorig jaar zomaar te gebeuren, totdat Lucas Mou... nou ja, laat ook maar. Dat Ajax in 1995 wél de Champions League won, blijft daarom voorlopig extra bijzonder. Het is 24 mei en vandaag is het op de kop af 25 jaar geleden dat Patrick Kluivert de bal er in punterde tegen AC Milan. Die woensdagavond zo rond 22.10 uur raakte Amsterdam compleet in extase.

Het waren de jaren van AT5-verslaggevers Raymond Bouwman, Marcel Maijer en Rocky Tuhuteru. Ze volgden Ajax, gingen naar uitwedstrijden, waren er bij in Wenen en/of de huldiging. Al dat materiaal gaan we nog een keer laten zien. Vandaag op tv en gewoon hieronder.

Dus deden we uitgebreid verslag over de voorbereidingen, de wedstrijden, de fans, de spanning, de buitenlandse tripjes, de trainingen, de spelers, Louis van Gaal, die magische dag in Wenen en de krankzinnige huldiging inclusief rondvaart een dag later in Amsterdam.

AT5 bestond net een paar jaartjes en deed natuurlijk vrolijk verslag van alle successen van de ploeg van Louis van Gaal. De Champions League ging z'n derde jaar in, daarvoor heette het Europa Cup 1. Het was een tijd dat tv-rechten nog nauwelijks bestonden, dat begon toen net een beetje. AT5 kon nog overal makkelijk bij, de spelers verschenen graag voor de camera en de mode was ook nog erg... jaren '90.

Het Ajax Journaal vanuit Wenen. 'Het bier vloeit rijkelijk en de sfeer is uitstekend', AT5-verslaggevers Rocky Tuhuteru en Raymond Bouwman, spreken Ajax-fans, Milan-supporters en de plaatselijke autoriteiten. Ook verslag vanuit het Praterpark in het Ernst Happel-stadion.

Eerst het Ajax Journaal, een dag voor de finale in Wenen. Raymond Bouwman is al een poosje in de Oostenrijkse hoofdstad en doet verslag in het Ernst Happel Stadion, spreekt -'darf ich mal etwas fragen'- de Weners en treft Ajaxfans die al een tijdje op de camping staan en wanhopig op zoek zijn naar kaarten voor de finale. Zelfs in een Weense braadworsttent wordt een poging gedaan om kaarten te bemachtigen.

En een fantastisch item over het buurtje, de Chasséstraat en het Balboaplein, waar Frank Rijkaard is opgegroeid. Piet Schrijvers, Leo Beenhakker en Louis van Gaal vertellen over de vedette die bij Ajax begon als broekie. Ze zagen het al snel: die Rijkaard is er één.

Verslag van de duizenden fans die naar Wenen zijn vertrokken. Per vliegtuig, bus of met de auto.

Ook in het item Louis van Gaal, Danny Blind, Ronald de Boer, Clarence Seedorf en Edgar Davids. Ook spreken we met Bayern-manager Klaus Augenthaler die Ajax kwam bekijken om er nog wat van op te steken hoe zijn club Ajax het beste kon bestrijden. Dat had hij achteraf net zo goed niet kunnen doen.

We gaan nog even iets verder terug in het jaar, gewoon omdat het kan. Hieronder een Ajax Journaal vlak voor de tweede halve finale tegen Bayern München. Uit was het 0-0, dus er zat wel wat druk op de wedstrijd. AT5 spreekt met Ajax-legende Sjakie Wolfs over de voeten van Kanu en een samenvatting van FC Twente - Ajax.

'Wat issie mooi he? Hij is van jullie hoor'

Het CL-seizoen 1994-1995

Poulefase

Het was een grote triomftocht dat seizoen met de grote apotheose in het Ernst Happel Stadion in Wenen. Het begon in de poulefase met wedstrijden tegen (ook) AC Milan, Austria Salzburg en AEK Athene. De thuiswedstrijden werden gespeeld in het Olympisch Stadion, toen nog met een tweede ring, waar toch nog krap 40.000 fans in konden. Ajax won de eerste twee poulewedstrijden tegen AC Milan en AEK Athene. Daarna kwamen ze tegen Salzburg gek genoeg niet verder dan twee gelijke spelen. Maar na de tweede winstpartij tegen AC Milan was de laatste poulewedstrijd een formaliteit.

14 september 1994: Ajax - AC Milan 2-0 (1-0: R. de Boer .50, 2-0: Litmanen .64)

28 september 1994: AEK Athene - Ajax 1-2 (1-0: Savevski .30, 1-1: Litmanen .33, 1-2: Kluivert .65)

19 oktober 1994: Casino Salzburg - Ajax 0-0

2 november 1994: Ajax - Casino Salzburg 1-1 (0-1: Kocijan .62, 1-1: Litmanen .85)

23 november 1994: AC Milan - Ajax 0-2 (0-1: Litmanen .2, 0-2: Baresi (ed) .66)

7 december 1994: Ajax - AEK Athene 2-0 (1-0: Oulida .8, 2-0: Oulida .78)

Kwartfinale

De Champions League had toen nog maar vier poules, dus Ajax was meteen door naar de kwartfinale. Die was tegen Hajduk Split uit Kroatië. Uit bleef het 0-0, dus stond er druk op de wedstrijd in het Olympisch. Het werd een eitje met twee goals van centrale verdediger Frank de Boer en eentje van Nwankwo Kanu.

1 maart 1995: Hajduk Split - Ajax 0-0

15 maart 1995: Ajax - Hajduk Split 3-0 (1-0: Kanu .39, 2-0: F. de Boer .44, 3-0: F. de Boer .67)

Halve finale

De eerste halve finale tegen Bayern München begon exact hetzelfde: uit 0-0. Dus was ook hier de thuiswedstrijd beslissend. De legendarische 5-2, met de wondergoal van Finidi George, staat in het geheugen gegrift van elke Ajax-fan in die tijd.

5 april 1995: Bayern München - Ajax 0-0

19 april 1995: Ajax - Bayern München 5-2 (1-0: Litmanen .11, 1-1 Witeczek .36, 2-1 Finidi .41, 3-1: R. de Boer .44, 4-1: Litmanen .47, 4-2 Scholl (strafschop) .76, 5-2: Overmars .88)

Finale

AC Milan ging dus als tweede door in de poule van Ajax. Ze schakelden daarna Benfica en Paris St. Germain overtuigend uit. Aangezien Ajax ze twee keer vrij makkelijk had verslagen was de verwachting dat 'het zou moeten kunnen' in Wenen. Maar makkelijk ging het niet, het spel aan beide kanten was niet even best. Er leek een verlenging aan te komen, tot invaller Patrick Kluivert -na een lekker passje van Frank Rijkaard- in de 85e minuut toesloeg.