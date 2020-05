Amsterdammer Javairô Dilrosun speelt alweer wedstrijden in de Bundesliga

De Bundesliga is als eerste van alle grote Europese voetbalcompetities hervat, dus mag de geboren en getogen Amsterdammer Javairô Dilrosun (21) weer doen wat hij het liefst doet: voetballen. Normaal kolkt het in het Olympiastadion in Berlijn, maar tijdens de derby van afgelopen vrijdag was het muisstil.

Javairô is in Nederland misschien nog niet zo heel bekend. Op jonge leeftijd verruilde hij de Ajax-jeugd voor het grote Manchester City. Daar voetbalde hij vier jaar bij de jeugd en daarna vertrok hij in 2018 naar het Duitse Hertha SBC. Meteen speelt hij regelmatig in het eerste. Dit seizoen zat hij helaas vaker op de bank.

En toen kwam het coronavirus. ‘Het was moeilijk. Je hebt natuurlijk je hele leven altijd de bal aan je voet en dan moet je twee weken verplicht thuisblijven.’ Javairô woont samen met zijn vriendin in Berlijn en heeft ook wel een beetje kunnen genieten van de lockdown. ‘Dan speel je gewoon playstation en kijk je films de hele dag, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen.’

Vorige week kon er in Duitsland weer gevoetbald worden, wel met veel regels. ‘We hebben veel richtlijnen en we moeten echt goed de afstand bewaren van elkaar, maar als we voetballen is het wel moeilijk om die afstand te bewaren.’ Dat dat moeilijk is bleek bij de eerste wedstrijd wel. Javairô's teamgenoten vielen elkaar spontaan in de armen na een doelpunt. ‘We hebben daar veel van geleerd, want de afgelopen wedstrijd hielden we goed afstand als we scoorden.’ Ondanks het lege stadion geniet de linksbuiten ook wel van dat het weer begonnen is. ‘De hele wereld kijkt naar ons. Al speelt de laatste tegen de een-na-laatste, ook die wedstrijden worden nu ook flink bekeken.'

Als 16-jarige verliet Javairô de jeugd van Ajax voor Manchester City. ‘Het was een moeilijke keuze. Ik kom natuurlijk gewoon uit Amsterdam en ben in Nederland opgegroeid. Mijn moeder was het niet eens met de keuze dat ik wegging. Ze wilde dat ik bij Ajax bleef, maar in mijn hoofd had ik de keuze al gemaakt.’ ‘Vooral nu in de coronatijd mis ik de familie en de buurt vaak. Dan zie ik oude filmpjes van het pleintje dat familie en vrienden aan het voetballen zijn.’ Net als bij vele andere Amsterdamse voetballers begon het voor Javairô op een pleintje. ‘Alles wat ik nu op het veld doe, heb ik op de straat geleerd.’ West-side teken Als Javairô scoort is het meteen te zien waar hij is opgegroeid. ‘Het West-side teken met mijn handen doe ik voor Spaarndammerbuurt.’ Maar of hij er mee doorgaat weet hij nog niet. 'Het teken is de hele wereld over gegaan toch. Stevie (Bergwijn, red.) doet 'm ook en dan denken mensen dat ik 'm afpak en dat wil ik niet.'

Javairô heeft geen spijt van zijn keuze om naar het buitenland te gaan, al heeft hij wel moeilijke momenten gehad in Engeland. ‘In het eerste elftal van Manchester City spelen wereldspelers, dus het is echt moeilijk om daarbij te komen.' Soms mocht hij meetrainen met het eerste en dat was toch wel heel bijzonder. 'Dan speel je in de ochtend met een speler van Manchester City op de playstation en dan in de middag speelt hij de bal naar je', lacht de 21-jarige Amsterdammer. Voor nu zit Dilrosun goed in Duitsland, maar als zijn oude club uit Amsterdam belt zal hij altijd opnemen ‘Ik heb heel lang bij Ajax gespeeld en zal altijd een plekje in mijn hart hebben.’