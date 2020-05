Seizoenkaarthouders Ajax krijgen geld terug bij wedstrijden zonder publiek

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het nog hoogst onzeker of er vanaf het begin van het nieuwe voetbalseizoen gespeeld kan worden in een volle Arena. Eerder gaf minister De Jonge aan dat 'massale evenementen met een landelijke uitstraling' pas weer toegestaan zijn als er een coronavaccin is.

Vanaf 10.00 uur vandaag kunnen Ajacieden hun seizoenkaart verlengen. Om fans tegemoet te komen heeft Ajax besloten dat voor iedere wedstrijd zonder publiek, seizoenkaarthouders 1/17e deel (het komend voetbalseizoen bestaat uit zeventien thuiswedstrijden) van het aankoopbedrag terug kunnen vragen.

Ajax heeft ook besloten de prijs van de seizoenkaarten niet te verhogen. Fans hebben tot 1 juli de tijd om hun seizoenkaart te verlengen.