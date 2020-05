Zwangere vrouw in buik geduwd en beroofd van iPhone: 'Ik was zo bang voor mijn kindje'

Op IJburg is gisteren een zwangere vrouw beroofd van haar telefoon die ze wilde verkopen via Marktplaats. De dader, een jongen van tussen de 16 en 18 jaar oud, bedreigde haar met een mes en duwde haar hard in haar buik. De vrouw die graag anoniem wil blijven, vertelt aan AT5 haar verhaal.

Alice (niet haar echte naam) had buiten op het Annie Boshof met de koper van haar telefoon afgesproken. Ze vertelt eerder goede ervaringen gehad te hebben met Marktplaats, dus het verkopen van haar telefoon durfde ze wel aan. Bovendien zat haar man vlakbij in de auto.

De koper stelde een aantal vragen over de telefoon. Hij wilde onder andere weten of het IMEI-nummer (het identiteitsnummer van een telefoon) klopte. Toen zij dat bevestigde trok de jongen plots een mes. 'Tegelijkertijd begon hij hard tegen mijn buik te duwen. Ik durfde mijn man niet te roepen, omdat ik mezelf en mijn kindje niet in gevaar wilde brengen'.

Jongetjes in speeltuin bedreigd

De jongen ging er vandoor met haar telefoon. 'Ik ben er met een soort stoot adrenaline toch nog achteraan gerend en mijn man is ook er achteraan gereden.' Maar de jongen wist te ontkomen. Alice sprak in een speeltuintje twee jongetjes aan en vroeg hun of ze de jongen gezien hadden. 'Zij zeiden dat ze niks mochten zeggen omdat hij hun anders dood zou maken met een mes. Die kleine jongetjes hebben een trauma net als ik. Ik was zo bang voor mijn kindje.'

Alice vertelt dat de politie haar goed geholpen heeft en dat ze hoopt dat de jongen opgepakt wordt. 'Hij loopt nog vrij rond, is gevaarlijk en heeft wapens op zak.' Mensen die iets meegekregen hebben van de straatroof, of die de vluchtende man gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.

Signalement verdachte

De politie bevestigt het verhaal van Alice. Zij zijn op zoek naar een jongen van tussen de 16 en 18 jaar oud. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, is ongeveer 1,80 meter lang en heeft rood/bruin krullend haar en sproeten in zijn gezicht. Op het moment van de straatroof droeg hij een gele fluorescerende jas, een grijze trainingsbroek en Nike's met een witgrijze zool.