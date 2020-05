OM eist leerstraf tegen jongen (15) die verdacht wordt van beledigen homostel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een leerstraf van 35 uur tegen een 15-jarige jongen, die mogelijk betrokken was bij de belaging van een homostel in Oost.

Hij zou daarnaast 35 uur voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden moeten krijgen, vindt het OM. Ook wil justitie dat de jongen een schadevergoeding van 850 euro aan het stel betaalt.

'Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen', luidt de verklaring.

Confrontatie

De jongen meldde zichzelf op het politiebureau na een confrontatie in de Molukkenstraat. Daarbij werd een homokoppel door een groep jongens bespuugd en uitgescholden.

Het stel besloot een deel van het incident te filmen. De beelden werden vervolgens op sociale media gedeeld en zorgden voor veel verontwaardiging.

Groepsdiscriminatie

De 15-jarige jongen die vandaag terecht stond, wordt verdacht van groepsdiscriminatie en het beledigen van het stel, maar niet van het bespugen, zo laat het OM weten.

Inmiddels zijn er dan ook meer verdachten aangehouden door de politie. Zij zijn meerderjarig.

YouTube

Zelf deed de verdachte zijn verhaal in een interview op YouTube. Daarin gaf de 15-jarige toe het stel te hebben uitgescholden. Maar volgens hem hadden de mannen eerst een opmerking gemaakt over moslims. Het stel ontkent dat ten stelligste.

Opnieuw

Een maand later werd het koppel overigens opnieuw het slachtoffer van een homofobe aanval, zo meldde hun advocaat. Een van de mannen zou daarbij zijn geschopt.

Het is nog onbekend of het om dezelfde groep gaat als de vorige keer.