Buurt hijst regenboogvlag voor aangevallen homostel Fabio en Daniël

Bewoners van de 1e en 2e Atjehstraat in Oost hebben de regenboogvlag gehesen om homostel Fabio en Daniël een hart onder de riem te steken. Het paar werd binnen een maand tot twee keer toe aangevallen toen zij hand in hand liepen door de stad.

Aan de gevel van diverse woningen hangt de regenboogvlag uit. 'De bewoners staan voor een veilige buurt voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of afkomst', schrijft de politie bij een foto op Twitter.

Fabio, die van Brazilië naar Amsterdam emigreerde vanwege de homotolerantie voelde zich na de tweede aanval genoodzaakt te verhuizen. 'Het is hier een hel', zei hij anderhalve week geleden. Hij werd naar eigen zeggen door negen jongens omsingeld en van achteren getrapt.

Een filmpje van de eerste aanval, waarbij het koppel op Eerste Paasdag werd uitgescholden en bespuugd, ging viral. De VVD opperde naar aanleiding van de incidenten om 'meer instrumenten' te gebruiken om anti-homogeweld aan te pakken.

Ook gisteren was er volgens de politie sprake van een homogerelateerd incident in Oost. De recherche onderzoekt in die zaak nog of er ook sprake was van homodiscriminatie.