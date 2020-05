Omwonenden 'Costa del Weesperzijde' zijn klaar met afval: 'Ik word er droevig van'

Het is tijdens zonnige dagen als deze een populaire plek om even lekker te ontspannen en een frisse duik in de Amstel te nemen, maar de ochtenden na al die gezelligheid treffen omwonenden vaak bergen afval aan langs het water.

'De vuilnisbakken zijn vol en dan denken ze ik zet het er maar bij. Ik kan niet in de hoofden kijken van die mensen maar ik vind het een rare mentaliteit' zegt een dame die net aan haar ochtendwandeling begint. 'Ik word er droevig van' zegt een buurtbewoner. 'Ik zie dit iedere ochtend als ik de hond uitlaat. Want het is voortdurend mooi weer. Ik vind het prima dat hier zitten, maar loop even naar de container.'