Sarphatistraat krijgt rood asfalt en wordt dus een fietsstraat: 'Fantastisch!'

De herinrichting van de Sarphatistraat maakt deel uit van het project Binnenring. De Binnenring is een belangrijke verbindingsroute voor fietsers en het openbaar vervoer en loopt via de Marnixstraat, Weteringschans en de Sarphatistraat naar de Czaar Peterstraat. Dit gehele traject wordt opnieuw ingericht om het toenemende fiets- en OV-verkeer in de toekomst aan te kunnen.

Blije fietsers

Een fietser is blij met de aanleg van een fietsstraat. 'Fantastisch! Die hebben we nodig. Meer fietsstraten zelfs. Hoe meer fietsstraten in Amsterdam er zijn, hoe meer rust er is.' Een andere fietser is het daarmee eens. 'Het wordt in ieder geval wat relaxter door het centrum fietsen, dus ik ben er wel blij mee.' Een voorbijganger ziet ook nadelen. 'Het duurt te lang al die werkzaamheden, maar het is niet anders.'

Omleiding

'Voor de fietsers betekent het werk dat er een omleiding is vanaf Weesperplein naar Frederiksplein en van de Amstel naar Frederiksplein', vertelt Van Leeuwaarden. Deze werkzaamheden duren nog een maand en daarna wordt er aan de andere kant van het Weesperplein gewerkt. Het totale project duurt tot volgend jaar zomer.