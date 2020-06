Organisatie protest blij met Halsema. 'Ze staat aan de goede kant van de geschiedenis'

'Om eerlijk te zijn wisten we niet dat er zoveel mensen zouden komen. Op een normale Kick Out Zwarte Piet demonstratie hopen we op een bepaald aantal, rond de tweehonderd, maar dat er meer dan vijfduizend mensen zijn gekomen is heel bijzonder.'

Ik denk dat veel mensen zich geroepen voelde om er iets van te zeggen maar ook fysiek te laten zien dat racisme niet meer kan', zegt Jerry Afriyie die ook in de organisatie zit.

Samenwerking

'Over de samenwerking met de gemeente en dan met name burgemeester Halsema is de organisatie zeer te spreken. 'Ik denk dat de gemeente Amsterdam weet hoe je een demonstratie kan faciliteren. Het is jammer dat het niet gelukt is met de anderhalve meter afstand. We hadden heel graag willen laten zien dat mensen in tijden van corona voor hun mensenrechten kunnen opkomen', zegt Afriyie.

'Mocht het de plek van de burgemeester kosten, dan weet ik zeker dat er over twintig jaar, als er een nieuwe generatie aankomt, ze zich kapot zullen schamen dat wij met zijn allen politiek bedrijven met mensenlevens.'