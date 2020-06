Zo protesteerden duizenden tegen anti-zwart politiegeweld op de Dam

Duizenden mensen vanuit het hele land kwamen af op de manifestatie tegen anti-zwart politiegeweld op de Dam. Aanleiding van het protest is de dood van de 46-jarige George Floyd die vorige week in de Amerikaanse staat Minnesota door politiegeweld om het leven is gekomen.

De Dam en een groot gedeelte van het Rokin stond vol met demonstranten. In hun handen borden met teksten zoals 'Black Lives Matters' en 'Stop politiegeweld'.

Een van de organisatoren van het protest, Mitchell Esajas, noemden het een historisch moment. 'Ik heb de Dam nog nooit zo vol gezien voor een protest over racisme, laat staan anti-zwart racisme. Ik vind het heel mooi om al die mensen te zien. Jong, oud, zwart, wit en alles er tussen in.'

Microagressie

In het midden van de Dam stond een podium, waar verschillende demonstranten toespraken hielden en leuzen scandeerden. Een van hen was rapper Akwasi. 'Het maakt niet uit waar je vandaan komt, van wie je houdt, welke taal je ook spreekt, we zijn samen. We hebben elkaar.'

Onderling hadden de demonstranten het ook veel over alledaags racisme dat zij zelf meemaakten. Een van hen vertelden vaak te maken te hebben met microagressie. 'Dat zijn vaak van die hele achterbakse opmerkingen die jou toch nog vaak minder maken dan bijvoorbeeld witte mensen.'

1,5 meter

Vanwege de drukte was het voor de demonstranten moeilijk de anderhalvemeterregel in acht te houden. Een overgroot deel van de demonstranten vonden het protest op het moment toch belangrijker. 'Het is belangrijk om zo voorzichtig mogelijk te doen, maar we moeten onze stem laten horen', zegt een demonstrant.

Commotie

Vanuit de politiek en zorg is er forse kritiek op de duizenden betogers die geen afstand hielden. 'Dit gaat echt buiten de perken', reageerde minister Ferd Grapperhaus gisteravond verontwaardigd. Burgemeester Femke Halsema noemde haar beslissing om niet in te grijpen een 'duivels dilemma'. 'Ik had alleen met zware politie-inzet kunnen ingrijpen, wat weer tot veel onrust en misschien rellen had kunnen leiden', aldus Halsema.